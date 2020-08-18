Законодатели США осудили предложение России оказать военную помощь Беларуси

Конгрессмены Маккол и Энгел заявили, что Кремль «пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны», передает Русская служба «Голоса Америки».

Лидеры комитета Палаты представителей по международным делам осудили предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь Беларуси на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.

«Мы солидарны с народом Беларуси, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требует формирования более свободной, более демократической страны. Их голоса должны быть услышаны», – заявили республиканский конгрессмен Майкл Маккол, и председатель комитета демократ Элиот Энгел.

«В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси», – добавили они.

Законодатели призвали администрацию президента Дональда Трампа «и дальше отвергать агрессию Москвы и провести работу с европейскими союзниками, чтобы поддержать белорусский народ».