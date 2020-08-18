Пожарный из Нью-Йорка опубликовал видеообращение к белорусам

Мужчина, назвавшийся пожарным из Нью-Йорка, опубликовал видеообращение к белорусам на YouTube с призывом переходить на сторону свободного народа Республики Беларусь:

“Я обращаюсь к сотрудникам силовых структур Беларуси Также как и вы, я ношу форму специального назначения, чтобы безопасно работать в экстремальных условиях, выполненяя свою профессиональную деятельность.

Мое оружие позволяет мне беспрепятственно проникать в любые здания, и бороться с противником, любого уровня сложности Перчатки позволяют работать с вооружением в любых условиях. Шлем и балаклава, выполняют те же роли защиты, как и у вас.

Моя форма как и ваша, черного цвета, бывает что она оказывается в крови. Это кровь тех кто попал в беду. Моя задача, Защищать и Спасать Жизнь! Я доброволец пожарной бригады в штате Нью Джерси, родом из Минска.

Я призываю вас стать добровольцами и перейти на сторону Свободного Народа Беларуси! И продолжить исполнять данную вами присягу Беларускому Народу – Служить и Защищать! За Свободную Беларусь! Жыве Беларусь!”