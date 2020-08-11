Горящие Библии в Портленде – кремлевская пропаганда?

Американская пресса разоблачает фейк о масовоом сожжении Библий в Портленде.

Недавно в социальных сетях были опубликованы видеоролики, которые свидетельствуют якобы о массовых сожженниях Библий во время протестов в Портленде. Как утвержают некоторые эксперты новости об этом – ничто иное, как дело рук российской пропаганды.

По словам журналистов из New York Times, распространенное видео кремлевским телеканалом RT в большой степени является фейком и неудачной попыткой дезинформации американского общества накануне президентских выборов, которые должны состоятся в ноябре этого года.

По словам журналистов, досконально изучивших видеозапись, представители протестного движения действительно подожгли как минимум один экземпляр Библии, не сделав на этом никакого акцента. Другими словами, митингующим было все равно с помощью чего поджечь американский флаг – вот и начали уличный костер при помощи этой книги.

Российский же телеканал распространил данное видео снабдив его соответствующим описанием, создав таким образом впечатление агрессивной борьбы с религией среди группы манифестантов.

Фейковым видео, на котором якобы видно как протестующие жгут Священное Писание, поделился сенатор-республиканец Тэд Круз и другие консервативные политики.