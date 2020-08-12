Беларусь пережила третью ночь протестов

Однако число демонстрантов сократилось, передает Русская служба «Голоса Америки».

Фото: Tut.by

В Минске и других городах Беларуси прошла третья ночь протестов: демонстранты блокировали движение, сигналили автомобилями и устраивали марши.

Однако, по сравнению с двумя предыдущими ночами, число участников акций протеста сократилось, сообщили информагентства.

Демонстранты оспаривают заявление президента Александра Лукашенко о его безоговорочной победе на выборах в воскресенье.

ОМОН применил против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и дубинки, произведя многочисленные задержания.

По сообщениям с мест, призывы оппозиции к всеобщей забастовке привели к разрозненным невыходам на работу. Доступ к Интернету в крупных городах был серьезно ограничен.

Лукашенко пообещал продолжать преследования и обеспечить продолжение своего 26-летнего правления.