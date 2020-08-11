Русскоязычная пара не может вернуть свой дом из-за моратория на выселение

Собственники жилья, сдающие его в аренду, говорят, что чувствуют себя незащищенными и зачастую оказываются в тяжелых ситуациях из-за моратория на выселение, который действует в Калифорнии в связи с коронавирусом, поэтому просят отменить его.

Фото: KCRA/YouTube

В настоящее время мораторий на выселение не позволяет судам рассматривать иски на выселение. Мораторий будет действовать до 90 дней после того, как губернатор Гэвин Ньюсом отменит чрезвычайное положение или пока оно не будет изменено или отменено в судебном порядке.

Проблема с запретом на выселение связана не только с финансовыми и юридическими последствиями. Собственники жилья хотят, чтобы чиновники также помогали арендодателям, а не только арендаторам. Калифорнийская ассоциация арендного жилья (The California Rental Housing Association), представляющая 22 000 арендодателей по всему штату, согласна с тем, что мораторий должен быть отменен. Исполнительный директор ассоциации считает, что мораторий на выселение вредит не только домовладельцам, но и экономике штата в целом.

Как сообщает KCRA, мораторий на выселение уже оспаривается в суде: адвокат из Сакраменто подал иск от имени двух домовладельцев из Южной Калифорнии.

По информации телеканала, русскоязычная пара из региона Сакраменто осталась без крыши над головой, так как из-за моратория на выселение не могут войти в свой дом.