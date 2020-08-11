Сенатор из Калифорнии стала первой чернокожей женщиной, претендующей на пост вице-президента США

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден назвал своего вице-президента в случае победы на ноябрьских выборах.

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«Я имею честь сообщить, что выбрал своим вице-президентом Камалу Харрис, бесстрашного борца за маленького человека, одного из лучших государственных служащих нашей страны», – написал Байден в сети Twitter.

Об этом сообщает Голос Америки.

По информации Reuters, 55-летняя Харрис стала первой чернокожей женщиной, претендующей на пост вице-президента США. Харрис, которая в 2016 году стала второй в истории чернокожей женщиной, избранной в Сенат, должна привлечь афроамериканцев, которые являются самыми лояльными избирателями Демократической партии, отмечает агентство.