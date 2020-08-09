В Теннесси от COVID-19 умерла удочеренная из Украины 6-летняя девочка

В округе Мэдисон, штат Теннесси, 6-летняя Джиджи Морс умерла вскоре после того, как у нее подтвердился COVID-19. По словам матери девочки, Джиджи недавно заболела и во вторник они были на приеме у врача, который сказал, что у нее вирусное заболевание; она “разрешила ей отдохнуть и съесть столько фруктового мороженого, сколько она хочет”. Как говорят родители девочки, во вторник после приема врача они уложили Джиджи поспать, но она так и не проснулась.

Смерть 6-летней девочки станет первым смертельным исходом в округе Мэдисон, связанным с коронавирусом среди детей. Директор департамента здравоохранения округа Ким Тедфорд подтвердила смерть на брифинге для прессы в среду утром.

ДжиДжи была одним из приемных детей в семье Морс, ее удочерили, когда ей было 3 года, из детского дома в Украине. По словам родителей, у девочки были “серьезные медицинские проблемы” – аутизм и эпилепсия. Семья очень тяжело переживает смерть дочери.