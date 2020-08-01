В калифорнийских городах и округах штрафуют за отсутствие маски

Как известно, Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в середине июня издал мандат на обязательное ношение лицевых масок в общественных местах и на улице, если невозможно сохранять социальную дистанцию. Города штата отреагировали по-разному на это распоряжение: некоторые понадеялись на осознанность граждан, а некоторые ввели штрафы за отсутствие маски в местах, обозначенных в мандате.

Вот некоторые города и округа, в которых можно получить штраф, если вы вышли из дома без маски или если вы владелец бизнеса и не проследили, чтобы все ваши сотрудники были в масках:

– Беверли Хиллз: штраф в размере $100 за первое нарушение, $200 за второе, $500 долларов за третье и последующие нарушения;



– Глендейл: штраф $400 за первое нарушение, $1000 долларов за второе и $2000 долларов за третье;



– Западный Голливуд: штраф $300 за первое нарушение;



– Округ Йоло: штраф от $25 до $500 для физических лиц; штраф от $250 до $10000 для бизнеса;



– Округ Контра-Коста: для физических лиц штраф $100 за первое нарушение, $200 за второе и $500 за третье; для бизнесов $250 за первое нарушение, $500 долларов за второе и $1000 за третье;



– Округ Марин: штрафы от $25 до $500 для физических лиц и от $250 до $10000 для бизнесов;



– Монтерей: штраф $100 за первое нарушение;



– Округ Напа: штрафы от $25 до $500 для физических лиц и от $250 до $10000 для бизнесов;



– Салинас: штраф $100 за первое нарушение, $500 за второе и 1000 долларов за последующее



– Санта-Моника: для физических лиц штраф $100 за первое нарушение, $250 за второе и $500 за третье; для бизнесов – $500 за первое нарушение, $750 за второе и $1000 за третье



– Фримонт: штраф $100



Ожидается, что все больше и больше городов будут вводить штрафы за неношение масок в общественных местах.