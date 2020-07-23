Полиция Нью-Йорка ликвидировала протестный лагерь у мэрии

Трамп заявил, что может направить в город федеральных агентов, на что городские власти пригрозили иском против администрации, передает Русская служба «Голоса Америки».

Фото: YouTube/Ruptly

Нью-йоркская полиция очистила лагерь, разбитый протестующими против расизма и бездомными рядом с мэрией, после того как президент Дональд Трамп пригрозил направить федеральных агентов на помощь правоохранительным органам в крупнейшем американском городе.

Офицеры департамента полиции Нью-Йорка в сопровождении уборщиков и адвокатов разобрали палатки прямо перед рассветом, вытеснив около 50 демонстрантов, сообщил журналистам шеф полиции Дермот Шеа.

По его словам, обошлось без столкновений и травм.

Лагерь «Оккупируй мэрию» появился месяц назад после масштабных демонстраций против жестокости полиции, вызванных гибелью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда при задержании стражами порядка в Миннеаполисе в мае.

В понедельник Трамп предупредил, что он может направить федеральных офицеров в Нью-Йорк и другие города, которыми руководят демократы, чтобы защитить федеральные здания и решить проблему краха законности и порядка, как он ее назвал.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в среду, что он подаст в суд на администрацию Трампа, если президент направит федеральных агентов в экономическую столицу США.