Супругов из Сент-Луиса, направивших оружие на демонстрантов, обвинили в нарушении закона

Адвокат Марка и Патрисии Макклоски считает, что никакого преступления не было, Русская служба «Голоса Америки».

Супружескую пару из Сент-Луиса обвинили в незаконном использовании оружия за то, что они демонстрировали имеющееся у них вооружение во время демонстраций за гражданские права, проходивших рядом с их домом.

Окружной прокурор Сент-Луиса Ким Гарднер объявила обвинения против Марка и Патрисии Макклоски, заявив, что им также может грозить обвинение в угрозе насилием.

Официальные лица сообщили, что им будут направлены повестки о явке в суд.

Адвокат супругов заявил, что обвинения «вызывают огорчение». По мнению защитника, никакого преступления совершено не было.