В результате протестов в Сиэтле в воскресенье пострадали 12 полицейских

В воскресенье в Сиэтле мирная акция протеста переросла в погромы: появилась группа людей с бейсбольными битами, которые разбивали окна и изрисовали здания краской, встречающиеся и них на пути. Протестующие дошли до Западного полицейского участка.

Фото: AP/YouTube

По дороге протестующие бросали камни и бутылки в офицеров, которые находились снаружи, защищая участок. Несколько человек бросали фейерверки минометного типа в офицеров с близкого расстояния, в результате чего некоторые из них получили ранения. Всего было ранено 12 офицеров, сообщается на сайте администрации города.

Затем марш протестующих добрался до Капитолийского холма, беспорядки продолжались на всем пути к нему, в нескольких местах, включая Восточный полицейский участок, возникли пожары, но огонь был во время потушен.

По сообщению властей города, “лица, участвующие в большой воскресной демонстрации, несут ответственность за значительный ущерб имуществу правительственных зданий и частных предприятий в Сиэтле. По меньшей мере дюжина офицеров была ранена, и было произведено два ареста”. Детективы проводят расследования и просят связаться с ними, если у кого-то есть информация.