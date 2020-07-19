Трамп: “Религия исчезнет при Джо Байдене”

Об этом в интервью телеканалу Fox заявил действующий президент США Дональд Трамп. По мнению лидера страны, в случае победы демократического кандидата, в Америке начнут исчезать религиозные институты.

“Исчезнет религия, движение pro-life сузится, Верховный суд…”, – заявил Трамп в интервью Крису Уоллесу.

На вопрос, почему же может исчезнуть религия (оппонент Трампа – член Католической церкви – SlavicSac.com), Трамп отвечает:

“Посмотрите что они делают с церквями сегодня! Они не позволяют церквям открываться, даже если те собираются в поле с соблюдением всех норм социального дистанцирования!”

"Religion will be gone" — Trump offers some absurd fear-mongering about what will happen if Biden is elected pic.twitter.com/xIVECroUHd — Aaron Rupar (@atrupar) July 19, 2020

Мы уже сообщали о массовых нападениях на религиозные святыни во многих штатах, в том числе и в Калифорнии, где с июля снова введены новые правила богослужений. По информации ChristianPost.us, многие калифорнийские церкви вынуждены собираться на берегу океана либо в местных парках.