Трамп: “Религия исчезнет при Джо Байдене”

Об этом в интервью телеканалу Fox заявил действующий президент США Дональд Трамп. По мнению лидера страны, в случае победы демократического кандидата, в Америке начнут исчезать религиозные институты.
“Исчезнет религия, движение pro-life сузится, Верховный суд…”, – заявил Трамп в интервью Крису Уоллесу.
На вопрос, почему же может исчезнуть религия (оппонент Трампа – член Католической церкви – SlavicSac.com), Трамп отвечает:
“Посмотрите что они делают с церквями сегодня! Они не позволяют церквям открываться, даже если те собираются в поле с соблюдением всех норм социального дистанцирования!”
Мы уже сообщали о массовых нападениях на религиозные святыни во многих штатах, в том числе и в Калифорнии, где с июля снова введены новые правила богослужений. По информации ChristianPost.us, многие калифорнийские церкви вынуждены собираться на берегу океана либо в местных парках.