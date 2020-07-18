Мужчина уволен из-за конфликта по поводу “Black Lives Matter”

Финансовая фирма Raymond James объявила в Twitter в понедельник, что они прекратила работать со своим сотрудником Робертом Ларкинсом. В заявлении компании сказано: “после расследования обстоятельств видео, в котором говорится о расизме одного из наших партнеров, мы пришли к выводу, что его действия и действия его партнера не соответствовали нашим ценностям, и партнер больше не работает с Raymond James”, у компании “нулевая терпимость к расизму или дискриминации любого рода”.

Фото: ABC7 News Bay Area/YouTube

Увольнение случилось из-за следующего происшествия: Роберт Ларкинс и его жена Лиза Александр, основатель и CEO косметической компании LAFACE Skin Care, угрожали мужчине, который писал на стене “Black Lives Matter”, вызвать полицию. Мужчина оказался соседом и снял препирательства с парой на видео, которое позже выложил в соцсеть.