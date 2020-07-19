По словам президента, люди должны иметь «определенную свободу», передает Голос Америки.

Президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает американцев, которые носят маски для предотвращения распространения коронавируса, но отметил, что не будет делать это обязательным на общенациональном уровне.

«Я верю в маски. Я считаю, что маски – это хорошо», – сказал Трамп в интервью, которое было записано в Белом доме в пятницу и вышло в эфир телекомпании Fox News в воскресенье.

При этом Трамп, который лишь однажды появился в маске на публике, заявил журналисту Крису Уоллесу: «Я не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет».

В ситуации, когда несколько губернаторов штатов и мэров больших городов ввели обязательное ношение масок, столкнувшись с ростом заболеваемости, Трамп сказал, что, по его мнению, оно должно быть добровольным.

«Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, и не считаю, [что требование обязательного ношения масок является законным]», – сказал Трамп в первом интервью воскресному ток-шоу более чем за год.

Президент отметил, что главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи и главный хирург Джером Адамс выступали против ношения масок в первые дни распространения вируса в США. С тех пор оба изменили позицию и неоднократно призывали к тому, чтобы люди закрывали лицо.

«Смотрите, доктор Фаучи говорил: не надо надевать маску, – сказал Трамп. – Наш главный хирург, потрясающий человек, говорил: не надо надевать маску. Все, кто говорил, что не надо надевать маску, внезапно стали говорить, что все должны носить маски, а, как вы знаете, маски тоже создают проблемы».

В последние дни в США ежедневно регистрируется более 70 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено более 3,7 миллиона инфицированных, более 140 тысяч человек умерли. По обоим показателям США значительно опережают другие страны.

«У нас есть и тлеющие угли, и пламя, – сказал Трамп, комментируя недавний всплеск заболеваемости. – Все будет под контролем».

Президент не придал большого значения угрозе, заявив, что большинство подхватывающих вирус – это молодые люди, которые быстро выздоравливают.

«Они хлюпают носом», – сказал он.

Президент вновь заявил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США растет в связи с проведением тысяч тестов, хотя рост числа инфицированных опережает темпы расширения тестирования.

«[Увеличение тестирования] действительно смещает цифры», – сказал Трамп. В то время как Белый дом и Конгресс обсуждают новый план восстановления страны после пандемии, советники Трампа выступают против выделения дополнительных средств на расширение тестирования.

Отвечая на вопрос, почему Белый дом пытался дискредитировать Фаучи, Трамп сказал: «Доктор Фаучи допустил несколько ошибок».

При этом президент добавил, что у него лично сложились «замечательные отношения» с экспертом.

В то же время президент отказался признавать ошибки со своей стороны, включая сделанное когда-то заявление о том, что коронавирус «просто исчезнет» с 15 случаев до нуля.

«В конце концов, я буду прав, – сказал Трамп. – Возможно, я был прав больше, чем кто-либо другой».

Эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что в ближайшие месяцы от коронавируса умрут еще десятки тысяч американцев.