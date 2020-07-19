Полиция в Портленде квалифицировала происходящее в городе как «гражданские беспорядки»

Тем временем спикер Палаты представителей и местный конгрессмен заявили о необходимости пресечь «вопиющие злоупотребления» федеральных властей, передает Служба новостей «Голоса Америки».

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Полиция в Портленде, штат Орегон, вечером в субботу объявила протестующих участниками гражданских беспорядков после того, как они ворвались в здание полицейской ассоциации Портленда и открыли огонь. Стрельба была быстро подавлена.

Демонстранты также снесли заграждение вокруг здания федерального суда в Портленде через несколько часов после того, как оно было установлено с целью «деэскалации» напряженности между демонстрантами и правоохранительными органами, как объявил офис федерального прокурора в Твиттере.

Ежедневные протесты у здания федерального суда проходили с 25 мая, когда в Миннеаполисе при задержании полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессмен из Портленда Эрл Блюменауэр в субботу выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия представителей федеральных властей при задержании демонстрантов и применении против них слезоточивого газа.

«В прошлом месяце администрация применила слезоточивый газ против мирных демонстрантов в Вашингтоне, округ Колумбия, – заявили они. – Теперь видеозаписи показывают, что они похищают демонстрантов и увозят их в автомобилях без опознавательных знаков в Портленде – и все это с целью разжигания напряженности в своих интересах. Хотя в настоящее время именно Портленд является мишенью президента, любой город может стать следующим».

В заявлении далее говорится, что «Палата представителей твердо намерена немедленно принять меры по пресечению этих вопиющих злоупотреблений властью».

Американский союз гражданских свобод (АСГС) в пятницу назвал действия федеральных полицейских против демонстрантов в Портленде «явно неконституционными».

«Происходящее в Портленде должно беспокоить каждого в США, – заявила временный глава отделения АСГС в Орегоне Джаан Карсон. – Обычно, когда мы видим, что люди из автомобилей без опознавательных знаков хватают кого-то на улице, мы называем это похищением».

Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности Кен Куччинелли, выступая на радиостанции NPR в пятницу, подтвердил, что федеральные агенты использовали машины без опознавательных знаков для задержания людей в Портленде. Он пояснил, что это делалось, чтобы обеспечить безопасность офицеров, держать их вдали от толпы и доставлять задержанных «в безопасное место для допросов».

Мэр Портленда Тед Уилер в пятницу потребовал, чтобы президент Дональд Трамп вывел из города вооруженных федеральных агентов.

«Держите своих военных в своих собственных зданиях, или пусть они покинут наш город», – заявил он.