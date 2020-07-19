Ассоциация полицейских организаций поддержала президента Трампа в его предвыборной кампании

Национальная ассоциация полицейских организаций (National Association of Police Organizations President, NAPO) в среду выразила поддержку кампании Дональда Трампа по переизбранию на пост президента США, о чем они сообщили в своем письме.

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Согласно словам президента ассоциации Майкла МакХейла (Michael McHale) “NAPO рада поддержать вашу кампанию по переизбранию на пост президента, и мы уверены, что вы продолжите оказывать сильную поддержку американскому правоохранительному сообществу”.

Майкл МакХейл (Michael McHale), говоря о поддержке Дональда Трампа, заявил в среду в эфире Fox Business Network, что эта поддержка обусловлена подавляющим большинством голосов членов ассоциации, которые приняли участие в голосовании, и является результатом процесса одобрения ассоциации.

Он также сказал, что Трамп выступал на совете директоров организации, а Джо Байден не воспользовался этой возможностью. По его словам “Президент Трамп обратился к нашему совету в понедельник. Та же возможность была предоставлена ​​вице-президенту Байден”.