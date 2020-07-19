Мэр Лос-Анджелеса признал, что протесты связаны с резким ростом числа случаев COVID-19

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сказал на пресс-конференции в среду, что по мнению представителей здравоохранения округа Лос-Анджелес, некоторые из новых случаев заболевания COVID-19 связаны с протестантами, во время которых протестующие собирались в большие группы. Он отметил, что некоторые протестующие не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию, хотя ранее сообщалось, что связь между протестами и новыми случаями заболеваний не доказана.

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Однако мэр Гарсетти отказался делать предположения о том, способствовали ли протесты росту заболеваний в округе; мэр убежден, что люди “по-прежнему могут и должны осуществлять свои права по Первой поправке”, имея ввиду участие в протестах. Он также заявил во время пресс-конференции, что поддерживает решение губернатора Гэвина Ньюсома о закрытии баров в округе Лос-Анджелес после того, как в нем зафиксировано самое большое число новых инфекций за один день.

За последние две недели число новых случаев коронавируса в Калифорнии увеличилось почти на 50%, а число госпитализированных больных увеличилось на 43%.