2 украинца признали себя виновными в незаконном обороте контрафактных лекарств от рака и гепатита

Согласно информации из офиса прокурора из Южного округа Техаса, рамещенной на сайте Департамента Юстиции США, двое граждан Украины – Максим Ниенадов, 36 лет, владелец украинской компании Healthy Nation, и Владимир Николаенко, 33 года, сотрудник компании – признались, что у них был сговор о провозе контрабандой и распространении поддельных лекарств от рака и гепатита в Соединенных Штатах.



С июня 2018 года власти США под прикрытием связались с мужчинами, чтобы договориться о незаконной продаже нелегальных препаратов. В ходе тайного расследования правоохранительные органы перечислили средства на банковский счет Ниенадова для покупки незаконных лекарств. После оплаты власти получали груз и отправляли его официальным производителям, которые проводили проверку и признавали, что препараты фальшивые.

Отмечается, что ни Ниенадов, ни Николаенко не являются врачами, фармацевтами или лицензированными оптовыми торговцами фармацевтических препаратов в США и не имеют разрешения на продажу лекарств.

Ниенадов и Николаенко были взяты под стражу 18 апреля 2019 года, после того как они прибыли в Соединенные Штаты из Украины для обсуждения будущих незаконных поставок фармацевтических препаратов. Вынесение приговора назначено на 4 ноября 2020 года, до этого мужчины останутся под стражей.

Отмечается, что Управления по уголовным делам Министерства иностранных дел и Генеральная прокуратура Украины оказали существенную помощь в расследовании.