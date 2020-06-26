Когда начались протесты Black Lives Matter, противники ожидали, что общее количество случаев заболевания COVID-19 резко возрастет после их начала, но проведенное исследование Национальным бюро экономических исследований не подтверждает эти опасения – масштабные протесты не сыграли никакой роли в росте количества случаев COVID-19. Напротив, исследование показало, что наблюдается увеличение случаев соблюдения социальной дистанции.



Проведенное исследование затронуло период с 25 мая – дня смерти Джорджа Флойда – до 20 июня и использовало анонимные данные отслеживания сотовых телефонов почти 45 миллионов устройств в 315 городах США с населением не менее 100 000 человек, сообщает The Sacramento Bee.

По мнению исследователей, вспышки новых случаев заболевания не возникло в связи с тем, что большинство протестующих носили маски, а также чаще всего это были молодые люди.