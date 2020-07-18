Американка убила своего мужа из России и скрылась с места преступления

На сайте GoFundMe oпубликована статья о сборе средств для отправки тела убитого Романа Рощупкина в Россию. Как оказалось, его убила молодая жена, 28-летняя Сторми Делеханти (Stormy Delehanty).

Фото: YouTube/FOX

По сообщению локальных СМИ, 34-летний русский мужчина был найден мертвым в своей квартире в поселке Дирфилд в начале июля. Его жена, Сторми Делеханти, пустилась бега после того, как заколола его до смерти. Тело Романа было обнаружено 16-летним членом семьи. В настоящее время Сторми задержана и находится в в офис шерифа округа Уоррен, штат Огайо; об обстоятельствах преступления не сообщается. Люди, знающие молодую женщину, не удивлены тому, что произошло.



Примечательно, что у Сторми ранее были проблемы с законом: январе она разбила свою машину, в которой находились 3 детей. Она также скрылась с места преступления с одним ребенком, при этом оставив в машине двух других детей, сообщает Fox19.

Семья Романа Рощупкина собирает средства на GoFundMe для отправки его тела на родину в Россию.

Родственники пишут, что “Роман приехал в США 13 лет назад… все это время у него не было возможности увидеть родителей. Он много работал, никогда не сдавался и всегда поддерживал своих друзей. Собранные средства будут использованы для покрытия всех расходов, связанных с транспортировкой тела Романа его родителям в России и похоронными услугами.”