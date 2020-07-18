Школы получают дополнительное финасирование для привлечения учеников из небелых сообществ

На юге Калифорнии местные власти разрешили школам получать специальное внешнее финансирование для привлечения учеников из дебелых сообществ. По мнению некоторых обозревателей, это означает, что белых учеников будут принимать менее охотно, потому что их большое количество в школах затрудняет получение дополнительных денег.

Существует соглашение от 1978 года, согласно которому школы Лос-Анджелеса, в которых учится менее 30% белых учащихся, получают дополнительных учителей, консультантов и родительских конференций и т.п. Но в некоторых школах цветные родители отмечали в документах, что их дети белые, потому что боялись миграционных проверок, что привело к сокращению учителей и даже к риску закрытия этих школ.

Критики такого подхода убеждены, что стремление получить дополнительное финансирование ведет к отрицанию белых людей, несправедливому распределению денег и злоупотреблению системой.