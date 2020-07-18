Смерть мужчины, погибшего в автокатастрофе, была указана как смертельный случай COVID-19

Официальный представитель здравоохранения штата Флорида заявил, что смерть мужчины, погибшего в результате автокатастрофы, была указана как смертельный случай COVID-19. Но настоящая причина смерти была раскрыта после того, как журналисты FOX 35 News спросили сотрудника здравоохранения округа Ориндж, доктора Рауля Пино, по поводу сопутствующих заболеваний у недавно погибших молодых людей.

Доктор Рауль Пино, когда говорил о причинах смерти, сказал, что “на самом деле можно утверждать, что это мог быть COVID-19, который привел его к аварии. Я не знаю, как это сделать”.

Департамент здравоохранения Флориды выслал в FOX 35 News формулировку, что считается смертью от COVID: “COVID-19 указывается как непосредственная или основная причина смерти или как одно из существенных условий, повлекших смерть. Или, если есть подтвержденная инфекция COVID-19 лабораторным тестом – и причина смерти не соответствует критериям исключения как травма, самоубийство, убийство, передозировка, автомобильная авария, и т.д.”

Ранее сообщалось о расследовании журналистов, которое выявило ошибки в отчете штата Флорида о подтвержденных случаев COVID-19.