Сенатор Дайан Вайнштейн предлагает не выплачивать помощь тем, кто не носит маски

Сенатор от Демократической партии Дайан Вайнштейн (Dianne Feinstein), в прошлом она была мэром Сан-Франциско, написала письмо президенту Дональду Трампу с просьбой сделать ношение масок обязательным по всей стране. Она также предложила внести поправки в следующий законопроект о помощи в связи с пандемией коронавируса, согласно которым штаты, не делающие ношение масок обязательным, не могут получать стимулирующие деньги.

Такое предложение связано с результатами новых исследований UCSF и университета Джона Хопкинса, согласно которым, если бы все постоянно носили маски, пандемия могла быть остановлена за пару месяцев. Исследования также подтверждают, что маски защищают тех, кто их носит, и других людей вокруг, также у заразившихся людей, носящих маски, симптомы заболевания проявляются гораздо слабее.

Как сообщается, президент Трамп к ношению масок относится нейтрально.