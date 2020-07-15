В Мичигане мужчина убит во время стрельбы после спора из-за маски

По сообщению полиции штата Мичиган, между двумя мужчинами начался спор из-за ношения маски внутри магазина Quality Dairy в Димондейле (Dimondale). Затем спор продолжился на стоянке, в результате которого 43-летний Шон Руис (Sean Ruis), не носивший маску, нанес несколько ударов ножом 77-летнему мужчине, на котором была маска.

Фото: WDIV/YouTube

В настоящее время пожилой мужчина находится в больнице, передает телеканал WDIV.

Руис покинул место происшествия, но вскоре был остановлен представителем шерифа округа Итон. Руис наставил нож на представителя правоохранительных органов, который выстрелил в него. От полученных травм Руси скончался.