Как сообщил сегодня Генеральный прокурор штата Калифорния, 57-летний Александр Сушко приговорен к 2 годам тюремного заключения за мошенничество в сфере инвестиций. Среди обманутых вкладчиков – 4 семьи округа и Славянский Центр Помощи Сакраменто.

Согласно информации, опубликованной офисом Генерального прокурора Хавьера Бесерра, инвестиционная компания русскоязычного иммигранта Smart Choice была вовлечена во лжеинвестиции с участием нескольких семей региона Сакраменто и Славянского Центра Помощи (Slavic Assistance Center). По словам правоохранителей, Сушко удалось мошенническим образом выманить $146 598 у 4 семей и вышеуказанной общественной организации.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, Сушко действовал в период с 2014 по 2016 гг.

В рамках преступной схемы Сушко обещал своим жертвам, что будет вкладывать их деньги в перспективные предприятия, однако когда срок погашения вкладов наступал, он заявлял, что у него нет денег. Вместо того, чтобы вкладывать финансы инвесторов в существующие проекты, Сушко использовал их для своей личной личной выгоды. Сегодняшний приговор последовал за признанием в виновности Сушко, о которой тот объявил в феврале 2020.

«До какой степени нужно быть бесчестным, чтобы обобрать у семей их сбережения», – сказал генеральный прокурор Бесерра. – Печальный факт заключается в том, что существует множество хищных, фальшивых компаний, готовых одолеть жителей штата в одно мгновение. Наша цель – бороться за безопасность наших общин».

Наряду с тюремным заключением Сушко обязан выплатить пострадавшим $119 000.

Прокурор выразил благодарность местным правоохранителям, которые довели дело до заключения обвиняемого.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в тюрьме круга Сакраменто, в данный момент Сушко Александр находится в предварительном заключении.