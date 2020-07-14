Трамп: от полиции погибает больше белых американцев, чем афроамериканцев

В сегодняшнем интервью в эфире телеканала CBS президент Дональд Трамп заявил, что не только чернокожие граждане становятся частыми жертвами полицейской жестокости и неосмотрительности, но и также белокожие.

Фото: CBS/YouTube

В интервью журналистке CBS News Кэтрин Херридж президент Трамп сказал, что смерть Джорджа Флойда была «ужасной», но отметил, что белые люди также погибают от действий правоохранительных органов.

“Так и белые люди [погибают]! – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов. – Как и белые люди! Какой ужасный вопрос вы задаете!”.

Как отмечает NPR, возможно, eжегодно полиция и убивает больше белых людей, однако в относительных цифрах чернокожие американцы попадают в тюрьму и погибают гораздо чаще белокожих.

Согласно радиостанции, Трамп также заявил, что не видит ничего расистского в вывешивание флага Конфедерации и не понимает, как символы американских рабовладельцев могут оскорблять чернокожее населие страны.

Согласно исследованиям Гарвардского университета, от рук полиции погибает в три раза больше афроамериканцев, чем белых. Другие исследования свидетельствуют о том, что убийства имеют мало связаны с расовыми предубеждениями представителей правоохранительных органов.

На днях сообщалось, что белокожая мать в штате Индиана была убита за фразу All Lives Matter.