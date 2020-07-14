Прокуратура города Портленд возбудила уголовное дело в отношение русскоязычной женщины по имени Мария Волобуев, которая обвиняется в убийстве второй степени и незаконном использовании оружия.

Фото: Portland Police/Portland Sheriff’s Dept

Правоохранительные органы обнаружили и арестовали 29-летнюю Марию Волобуеву в 9:30 утра 10 июля 2020 года в Портленде, штат Орегон, в ходе проведения проверки благосостояния семьи Волобуев.

В обвинении утверждается, что Волобуева использовала оружие, чтобы “незаконно и преднамеренно вызвать смерть 61-летней Надежды Волобуевой, мать ответчицы”.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Мария Волобуева помещена в окружную тюрьму Малтнома.

Как передает телеканал Fox, офис коронера объявил, что смерть старшей Волобуевой наступила в результате колото-резаных ран.