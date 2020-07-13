Сенатор-республиканец обратилась к Ньюсому с просьбой не закрывать церкви в Калифорнии

Сенатор от республиканской партии Шеннон Гроув (Shannon Grove) передала письмо губернатору Ньюсому с просьбой, чтобы он не закрывал Дома Поклонения и религиозные учреждения. В письме она пишет, что “общественная безопасность важна в это время и что подавляющее большинство религиозных организаций и Домов Поклонения зарекомендовали себя для защиты общественного здоровья”.

Фото: YouTube/ABC

Сенатор Гроув призывает губернатора работать с “локальными лидерами веры, чтобы определить лучший путь, который не идет вразрез с нашим конституционным правом исповедовать религию”.

Шеннон Гроув настаивает в своем письме, что “Первая Поправка гарантирует свободное исповедание религии и намеренно ограничивает полномочия государства вмешиваться в эту практику… Дома Поклонений и религиозные учреждения предоставляли крайне необходимые услуги в своих сообществах, уход за детьми и поддержка тех, кто борется с проблемами психического здоровья”.

Поэтому она просит не закрывать этот сектор. Сенатор считает ограничения со стороны правительства на права, гарантируемые Первой Поправкой, недопустимыми.

Как передает телеканал ABC, сенатор от Калифорнии передает официальную петицию об открытии церквей во второй раз – первая попытка была произведена в мае этого года.

Напомним, что губернатор Ньюсом в очередной раз издал указ о повсеместном закрытии церквей, баров и ресторанов в штате Калифорния.