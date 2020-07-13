Главный хирург США призвал всех носить маски в общественных местах

Джером Адамс заявил, что людям нужно разъяснять необходимость масок, и тогда они будут надевать их добровольно, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Главный американский чиновник в сфере здравоохранения в воскресенье призвал всех носить маски в общественных местах, чтобы предотвратить распространение COVID-19, но не стал говорить о необходимости обязательного требования для всей страны.

Через день после того, как президент Дональд Трамп впервые появился в маске на публике, генеральный хирург США Джером Адамс, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, заявил, что людям нужно разъяснять, почему важно закрывать лицо, а не действовать в стиле «большого брата».

«Будучи генеральным хирургом, я хочу, чтобы люди понимали, почему им нужно закрывать лицо, и они с большей вероятностью будут делать это, и делать это добровольно, когда мы за этим не наблюдаем, вот что важно», – сказал Адамс.

По словам Адамса, администрация Трампа всячески старается отойти от предыдущего отношения к маскам, которое состояло в том, что в них нет необходимости.

Сам Трамп колебался между высмеиванием тех, кто носит маски, и заявлениями, что он не видит в них ничего плохого.

В субботу его заметили в маске во время визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

«Когда вы в больнице, думаю, носить маску – хорошая идея», – сказал он.