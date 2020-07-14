ВОЗ: ситуация с пандемией коронавируса будет становиться “хуже и хуже”

Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, будет становиться “хуже и хуже”. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус считает, что “слишком много стран пошли в неправильном направлении”. Количество случаев заражения продолжает расти там, где проверенные меры противодействия либо не применялись, либо не соблюдались, сказал глава ВОЗ.



Наиболее тяжелая обстановка – в Северной и Южной Америке. В США, где выявили 3,3 млн инфицированных, в последнее время росла напряженность в отношениях между медицинскими экспертами и президентом Трампом. Подтвержденных смертей от коронавируса в США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, 135 тысяч.



На брифинге в Женеве Гебреисус заявил, что противоречащие друг другу призывы лидеров подрывают доверие людей к попыткам взять пандемию под контроль.



Вирус остается всеобщим врагом номер один, но по действиям некоторых правительств и людей этого не скажешь, заявил глава ВОЗ. Такие меры, как дистанцирование, мытье рук, ношение масок в определенных ситуациях – все это требует серьезного отношения. Гебреисус предупредил, что “в обозримом будущем возвращения к нормальной жизни не будет”.

Глава ВОЗ также добавил, что реакции стран мира на пандемию COVID-19 можно описать с помощью четырех сценариев, два из которых уже доказали свою успешность в борьбе с распространением коронавируса.

Первые два сценария показали эффективность в борьбе с эпидемией, считает Гебреисус.

К первой группе государств глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. “Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты”, – сказал он.

Второй сценарий – европейский, в этом случае “имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения вируса”.

В случае третьего варианта страны сначала вводили ограничительные меры, а потом ослабляли их, что привело к новым вспышкам инфекции.

По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа инфицированных. “Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев”, – уточнил глава ВОЗ.

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