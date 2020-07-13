Пастор Владимир Ярмолюк от имени семьи и друзей начал сбор средств на GoFundMe для Людмилы Игнатьевы, у которой 26 июня был диагностирован агрессивный рак толстой кишки 4-й стадии, который быстро распространился и сильно поразил печень. По словам онколога, без лечения у нее осталось всего несколько месяцев.

В кампании по сбору средств сказано, что 9 июля Людмила начала специальное лечение в Хьюстоне, в клинике Бурзинского, которое, как предполагается, продлиться около 8 месяцев. Но из-за правительственных постановлений эта клиника не может принимать медицинские страховки от своих пациентов, поэтому за лечение Людмилы нужно заплатить $180,000.

Также указывается, что “Людмила верит в БОЖЬЮ СИЛУ И ПОЛНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ…Ее муж Тимофей является служителем Евангелия и летает в многие страны мира, проповедуя Иисуса Христа. Тимофей и Людмила являются также хорошими родителями для своих прекрасных детей”.

Пастор Владимир Ярмолюк призывает молиться, верить и поддержать эту семью финансово.