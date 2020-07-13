Белый дом: президент выступает за закон и порядок

Президент Дональд Трамп поддерживает американских полицейских, защищающих жителей страны от преступников, остающихся на стороне закона и порядка и обеспечивающих мир на американских улицах. Об этом заявила в понедельник в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Фото: YouTube/The White House

Пресс-брифинг прошел незадолго до круглого стола с участием президента, также организованного сегодня в Белом доме. На круглом столе выступили люди, в жизни которых произошли положительные изменения, благодаря правоохранительным органам.

Кейли Макэнани выразила соболезнования родственникам полицейских, убитых в Макаллене, штат Техас, при исполнении служебных обязанностей. В минувшие выходные полицейские Эдельмиро Гарса и Исмаэль Чавес были встречены выстрелами, когда прибыли по вызову в связи с сообщениями о домашнем насилии.

Комментируя вопрос о смягчении приговора бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну, Макэнани назвала помилование Стоуна «очень важным моментом для правосудия в этой стране». Пресс-секретарь Белого дома заявила о «полностью фиктивной охоте на ведьм» – российском расследовании, в ходе которого «ничего не было найдено».

По ее словам, спецпрокурор Роберт Мюллер «обвинил людей в процессуальных преступлениях, чтобы оправдать растрату средств налогоплательщиков» на проведение расследования.

Макэнани сравнила отношение к Стоуну, которого обвинили в даче ложных показаний Конгрессу, с отношением к экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейбу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему директору Национальной разведки Джеймсу Клэпперу. Все они, по словам Макэнани, давали ложные показания Конгрессу или федеральным следователям, однако в случае с этими людьми «не было 29 агентов ФБР, одетых в тактическое снаряжение, которые появлялись перед их домом в ходе предрассветного рейда, с винтовками М4, несущимися по лужайке, как это случилось с Роджером Стоуном», – заявила Макэнани.

Русская служба «Голоса Америки»