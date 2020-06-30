Калифорния в очередной раз ужесточает условия карантина

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии опубликовал предложение о выборочном закрытии баров в округах, включенных в контрольный список.

В предложении говориться, что в рамках усилий по решению проблемы с COVID-19 штат контролирует определенные округа, в которых наблюдается тревожный уровень распространения COVID-19. По состоянию на 27 июня, в список особого мониторинга насчитывает 15 округов.

Опубликованное предложение относится к работе баров: ранее штат опубликовал руководство, которое разрешало открыться барам с 12 июня, если их открытие разрешено приказами местного общественного здравоохранения. Из 15 округов, включенных в особого мониторинга, все, кроме округов Контра Коста, Империал, Сан-Хоакин и Санта-Клара, допускали открытие баров.

Как указывает департамент здравоохранения, бары представляют самый высокий риск из всех секторов, которым разрешено открываться. Они создают среду, которая повышает риск распространения COVID-19, потому что бары обычно привлекают молодое взрослое население. По мере распространения вируса в этой популяции молодые люди становятся источником распространения среди уязвимых взрослых и более широкого сообщества, что осложняется тем, что молодые люди имеют наиболее высокую вероятность бессимптомной или слабо симптоматической коронавирусной инфекции.

Новое предложение департамента здравоохранения требует, чтобы открытые бары снова закрылись до последующего решения местных органов здравоохранения. Но пивные, пивоваренные заводы, бары и пабы могут продавать алкоголь, если он заказывается в одной транзакции с едой; в этом случае применяются требования штата, которые предъявляются к работе ресторанов.

Ранее Департамент здравоохранения округа Сакраменто опубликовал похожие рекомендации для жителей региона.