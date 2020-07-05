До президентских выборов в США осталось чуть более четырех месяцев, а рейтинг действующего главы государства среди населения страны стремительно падает. Согласно последним социологическим опросам, в среднем по стране Дональд Трамп отстает от Байдена на 7-14%. По информации пулов СМИ и исследовательских институтов, рейтинг действующего президента низок как никогда, напротив же – уровень доверия к его сопернику – чрезвычайно высок.

Фото: Joe Biden/Gage Skidmore

Исследователи Университета Монмута свидетельствуют, что за кандидата в президенты от демократов готовятся голосовать 53% респондентов, в то время как в поддержку республиканского лидера выступают лишь 41%.

Также главный кандидат от Демократической партии Джо Байден обходит предполагаемого соперника в четырех ключевых штатах – Флориде, Джорджии, Северной Каролине и Техасе.

По мнению большинства аналитиков Трамп допустил критичные ошибки во время подавления протестов, а также, вместо диалога с недовольным цветным населением страны, сделал ставку на патриотизм и религию, тем самым оттолкнув от себя либеральную часть электората.

Более того, на днях выяснилось, что несколько высокопоставленных сотрудников ПР-машины Трампа отказались от дальнейшего сотрудничества с республиканцами, начав агрессивную кампанию по компрометации своего бывшего патрона.

Кроме того, как отмечает POLITICO, во время промежуточных выборов многие американцы уже активно высказывались против политики Республиканской партии на местах.

Если бы выборы состоялись сегодня, безоговорочно победил бы Джо Байден, однако до выборов осталось четыре с лишним месяца и многое может изменить мнение избирателей как с одной, так и с другой стороны, отмечают аналитики. Например, накануне выборов, намеченных на ноябрь этого года, Трамп может объявить о появлении вакцины от коронавируса либо магическим образом экономика страны может резко подняться вверх.

Стоит отметить, что согласно опросам, сегодня жителей страны чрезвычайно волнуют вопросы систематического расизма, «белого превосходства» в системе правосудия, чем, скажем, проблем экономического характера или здравоохранение.

Между тем, кандидат от демократов собрал большее количество денег на свою кампанию, чем Дональд Трамп.

Впрочем, как сообщает издание Washington Post, в свете происходящих протестов по всей стране, белые американцы склонны голосовать за Трампа. Как указывает Christian Post, особую активность проявляют белые евангелики, чья поддержка в адрес Трампа предсказывается на уровне 82%.