Мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг заявил, что город не будет преследовать или распускать полицию, как это происходит в Миннеаполисе. Но он считает, что нужно искать пути для ограничения количества звонков 911, на которые должны реагировать офицеры.

Согласно CapRadio, мэр предложил сортировать звонки 911, чтобы полицейские не участвовали в ситуациях, в которых присутствие представителей правоохранительных органов не требуется.

Мэр предложил такое решение: чтобы вместо полицейских на вызовы, связанные с поддержкой психического здоровья, реагировали социальные работники, посреднические работники (intervention workers) или другие, подготовленные для таких ситуаций, лица.

Как сказал Даррелл Стейнберг: “Почему, когда семья находится в кризисе или отдельный член семьи находится в кризисе, единственный выход в обществе – это позвонить в 911 и заставить полицию реагировать? Мы помещаем наших офицеров в ситуации, к которым они, откровенно говоря, недостаточно подготовлены, что ставит их в опасное положение, а поскольку у них есть оружие, ставьте других людей в опасные ситуации”.