5 июля в Бруклине в результате несчастного случая погибла 58-летняя Мария Урсаченко: она переходила дорогу в квартале от своего дома, когда в нее влетел автомобиль марки Lexus. В результате Мария получила смертельную травму головы, прибывшие медики срочно отправили ее в медицинский центр Maimonides, но спасти ее не удалось.

Lexus въехал в Марию после того, как в него врезался автомобиль марки KIA Optima. Его водитель, 25-летний Мохаммед Насим, мчался на скорости и проехал на красный свет, что привело к столкновению с лексусом, после этого 25-летний лихач врезался еще во внедорожник Infiniti. Как сообщила полиция, после столкновения с внедорожником Мохаммед Насим выпрыгнул из своего автомобиля и скрылся с места происшествия. Позже полицейские задержали его, ему вменяется несколько обвинений, в том числе обвинение в непредумышленном убийстве.

Водитель Infiniti не пострадал, но водитель Lexus был отправлен в больницу Кони-Айленд, его состояние оценивается как стабильное, передает NY Daily News.

Знакомые Марии говорят, что она работала няней на Манхэттене и отправила деньги на Украину, чтобы помочь ее дочери и племянникам, в Америке родных у нее нет. На GoFundMe начат сбор средств, чтобы отправить тело Марии на родину в Украину. Требуется $10 тыс.