Потомок Джефферсона призвал снести вашингтонский мемориал

Журналист Лучиан Траскотт заявил, что мемориал в столице США ничего не говорит о том, что третий президент США был рабовладельцем, передает Голос Америки.

Потомок Томаса Джефферсона призвал снести мемориал своему предку в Вашингтоне.

В статье в New York Times Лучиан К. Траскотт, журналист и потомок третьего президента США, назвал мемориал местом поклонения человеку, который владел более 600 рабами и имел по крайней мере шесть детей от рабыни Салли Хемингс.

«Это место поклонения человеку, который написал известные слова о том, что “все люди рождаются равными” в Декларации независимости, на которой основана наша страна, но который никогда не прилагал больших усилий, чтобы воплотить эти слова в жизнь», – написал он.

«После смерти он не освободил своих рабов за исключением членов семьи Хемингс, некоторые из которых были его собственными детьми», – добавил он.

Траскотт также отметил, что посещение мемориала в Вашингтоне не позволяет узнать Джефферсона как рабовладельца.