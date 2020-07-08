Как сообщает Пожарное управление города Миннеаполис, во время празднования Дня независимости в одном из домов региона занялся пожар. По словам семьи русскоязычных иммигрантов, проживающих по этому адресу, пожар начался из-за праздничных фейерверков.

Фото: Maple Grove Fire-Rescue

Пожарная команда Maple Grove Fire-Rescue сообщила, что несколько пожарных расчетов прибыло на вызов и борцы с огнем стали свидетелями сильного огня, вырывающегося из чердачного помещения жилого здания.

Как рассказал хозяин жилища Андрей Мадан в Фейсбуке, в результате сильного пожара, жилище было практически уничтожено и является непригодным для жилья.

Близкий друг семейства Лев Фраймен сообщил, что причиной распространения огня стали фейерверки, уничтожившие второй этаж здания. По словам Фреймена, жильцам дома удалось спастись из огня лишь благодаря соседям, вовремя сообщившим о занявшемся пожаре.

Quick update (7/7/2020): We are VERY thankful for all your support both emotional and financial! A LOT of people have… Posted by Andrey Madan on Tuesday, July 7, 2020

По словам Андрея Мадана, в данный момент идет разбирательство со страховой компанией и семейство ищет временное пристанище.