Ирина Чолахян (Irina Cholakhian) просит помощи для своей семьи на GoFundMe, чтобы оплатить аренду жилья. Ирина пишет, что ее семья находится в сложной ситуации из-за Covid19. Они прилетели из России год назад, запросили политическое убежище, в настоящее время их дело находится на рассмотрении.

Фото: GoFundMe

Проблема в том, что пока дело на рассмотрении, у семьи нет никаких документов. Как пишет Ирина, у них нет ни разрешения на работу, ни ID, ни SSN, и получение документов откладывается из-за Covid19. Так как нет статуса, они не могут рассчитывать на государственную помощь.

“Мой муж пытается найти работу, но это тоже сложно из-за ситуации с короновирусом и ситуации с документами. У нас нет родственников в США, поэтому мы пытаемся сделать что-то своими силами. У нас уже есть большой долг в нашей квартире, мы платили небольшую часть нашей арендной платы каждый месяц с марта 2020 года, но этого недостаточно, и мы боимся остаться на улице, потому что я беременна…Мы просим о помощи здесь и обещаем помочь всем, кто нам поможет”.