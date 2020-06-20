Памятник Христофора Колумба будет удален из Капитолия в Сакраменто

На этой неделе калифорнийские законодатели распорядились убрать из ротонды Капитолия мраморную скульптуру с изображением Христофора Колумба и его покровительницы королевы Изабеллы. Несмотря на то, что Колумб никогда не был в Калифорнии, законодатели говорят, что его рассказы о богатстве и эксплуатируемых уроженцах породили многовековую историю угнетения и рабства.

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В заявлении инициаторов этого предложения говорится: “Христофор Колумб – глубоко поляризационная историческая фигура, учитывая смертельное влияние его прибытия в это полушарие на коренное население. Постоянное присутствие этой статуи в столице Калифорнии, где она была с 1883 года, сегодня совершенно неуместно”. Это заявление подписали президент Сената Тони Аткинс, спикер Ассамблеи Энтони Рендон и председатель комитета по правилам Ассамблеи Кен Кули.

Это уже не первый подобный случай: в прошлый понедельник была изуродована и впоследствии увезена статуя колонизатора Джона Саттера в Сакраменто, а также президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису в Ричмонде, штат Вирджиния.

Такие действия стали результатом протестов против расового неравенства, охвативших всю страну в последние недели, вызванных смертью Джорджа Флойда. С тех пор статуи исторических деятелей, таких как генералы Конфедерации, стали массово убирать и удалять.