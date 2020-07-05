Полиция Портленда объявила протестующих мятежниками и разогнала их спецсредствами

Толпа протестующих была разогнана полицией в районе Федерального суда в городе Портленд. Как сообщает официальный представитель полиции, беспорядки в городе были признаны мятежом и правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ другие сдерживающие спецсредства.

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Бунты не стихают в Портленде уже вторые сутки подряд, отмечает The Oregonian. Местные суды уже в третий раз за неделю издают директивы о применении спецсредств по отношению к манифестантам. Сообщается об арестах и задержаниях.

Также сообщается о протестах в соседнем городе Сейлем, где многочисленные представители движения BLM вышли на улицы в День независимости.