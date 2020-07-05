В Западном Голливуде вводятся штрафы за нарушение приказа об обязательном ношении маски в общественных местах

Офис шерифа города Западный Голливуд требует от жителей обязательного ношения масок или покрытия для лица в публичных местах, потому что уровень заболеваемости COVID-19 в Калифорнии растет, в противном случае нарушители приказа будут оштрафованы.

Как указывается в заявлении офиса шерифа, штрафы будут выписываться нарушителям, начиная с этого месяца. Ношение масок/покрытия для лица стало обязательным недавно, после соответствующего приказа губернатора Гэвина Ньюсома.

“Мы просим наше Сообщество носить защитную маску, когда вы находитесь на публике, чтобы сохранить здоровье всех и контролировать распространение вируса” – указывается в заявлении.

Как отмечает местная пресса, сумма штрафов может достигать $300.