В округе Лос-Анджелес наблюдается всплеск заболеваний коронавирусом после протестов

В округе Лос-Анджелес наблюдается с всплеском заболеваний COVID-19, специалисты обеспокоены тем, что в ближайшие две-три недели в округе может не хватить мест в больницах из-за нового всплеска инфекции.

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На прошлой неделе директор общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер сказала, что “очень вероятно”, что новая волна случаев заболеваний COVID-19 частично связана с прошедшими протестами Black Lives Matter.

Как сообщает Los Angeles Times, директор общественного здравоохранения округа также считает, что повторное открытие некоторых бизнесов, в том числе баров и ресторанов, также повлияло на увеличение зафиксированных случаев заражения COVID-19. По ее словам, “половина ресторанов, посещаемых окружными инспекторами, не соблюдает новые правила”.

В опубликованном ранее исследовании заявлялось, что протесты Black Lives Matter не вызвали всплеска заболеваний COVID-19.