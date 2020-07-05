Россиянка арестована во время протестов против Трампа в Южной Дакоте

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп выступил с торжественной речью у монумента Рашмор в Южной Дакоте. По информации местных СМИ, около 100 протестующих выстроились в цепь с целью не допустить въезд президента на территорию парка. Большинством манифестантов являлись индейцы из местных племен, выступающих за снос памятника «Шести праотцов».

Фото: Вести/YouTube

По информации российского телеканала “Вести”, бывшая военнослужащая Армии США Ксения Воропаева специально прилетела из Нью-Йорка для участия в акции протеста. Наша согражданка обнаружила эту группу протестующих через связи ветеранов иракской войны.

“Мы являемся ветеранами, рассказывающими о глобальной системе войны”, – в интервью “Вестям” сказала Воропаева за несколько минут до своего ареста.

На кадрах телеканала видно, как молодую женщину задерживают офицеры, уводя ее за кордон полиции.

“Землю обратно людям!” – уже находят в наручниках кричит Ксения.

По сообщениям СМИ, наравне с россиянкой, около десятка протестующих были арестованы и доставлены в местное отделение полиции.