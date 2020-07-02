Покрывал ли Трамп сговор ГРУ и «Талибана»?

Англоязычный оригинал статьи доступен на сайте Byline Times

Американская разведка полагает, что военная разведка России в 2019 году предлагала денежные вознаграждения боевикам движения «Талибан» за убийство американских военных. Об этом 26 июня сообщила The New York Times со ссылкой на источники. По информации собеседников газеты, в прошлом году 20 американцев были убиты в Афганистане, и информация о причастности России к этим смертям в конце марта 2020 года была доведена до президента США и Совета национальной безопасности.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не был проинформирован ни о чем подобном, а Москва и Талибан выступили с опровержением информации. Однако 30 июня The New York Times сообщила, что власти США перехватили данные о банковском переводе, осуществленном со счета ГРУ России на счет, связанный с движением «Талибан». Эта информация подкрепляет свидетельские показания бизнесменов, арестованных в Афганистане и подозреваемых в посредничестве между ГРУ и талибами.

Преступная небрежность

Некоторые американские эксперты уже заявили о том, что, если информация подтвердится, и американский президент действительно был в курсе и не предпринял никаких мер, подобное поведение является предательством по отношению к американским военным и национальной безопасности.

«На данный момент у меня нет доступа к развединформации, но 3 или 4 года назад я видел передачи, где выступали американские военные и рассказывали, как их афганские коллеги делились с ними: боевики «Талибана» не скрывали, что все их оружие было оплачено русскими. Россия рассматривает нанесение любого ущерба Соединенным Штатам как победу, будь то удар по вооруженным силам, разведке или экономическому благополучию. Безусловно, в Москве помнят, что советские войска были изгнаны из Афганистана при поддержке США. Я думаю, они также очень недовольны тем, что русские наемники, к примеру, из состава частных военных компаний Пригожина, погибают в Африке или в Сирии, и винят в этом американцев», – предполагает экс-глава «российского отдела» ЦРУ Стивен Холл в интервью Byline Times.

При этом бывший разведчик уверен: американские разведслужбы просто обязаны были проинформировать президента о такой информации, даже если она не была подтверждена до конца – просто потому, что это касалось американских солдат.

«Да, возможно, что Трамп знал об этом, но я думаю, что более вероятно, что либо он не заинтересовался этой информацией, либо просто не обратил на нее внимания. Понимаете, в этой ситуации нет хорошего объяснения. Если он лгал, это безусловно плохо, но если он просто проигнорировал столь важную информацию, поскольку не уделяет должного внимания отчетам разведки, или не захотел ее слушать, потому что она касалась России – в этом тоже нет ничего хорошего», – подчеркивает Стивен Холл.

С ним солидарен другой бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы в разведке Джон Сайфер.

«Я совершенно не удивлен этой информации. Кремль давно ведет политическую войну против Запада. Вашингтону не удалось оказать эффективное сопротивление, и потому Путин продолжает давить. Он уже давно поставляет оружие и оказывает другую поддержку талибам. Передача средств на убийство американцев – это всего лишь следующий шаг. Как говорил Ленин, продолжай давить штыком, пока поверхность поддается, но, если штык ударился о сталь, нужно отступить. Политика Белого дома в отношении России податлива, поэтому Путин продолжает давить. Вопрос о том, был ли Трамп проинформирован, несерьезен. Эта информация в течение некоторого времени циркулировала на всех уровнях его администрации. Если он о ней не знал, это просто признак его некомпетентности», – убежден бывший разведчик.

Кит Майнс, бывший дипломат и офицер спецназа США, проработавший за границей 25 лет, разделяет эту точку зрения.

«Мне кажется, складывается консенсус насчет того, что президент был бы проинформирован об этом, если бы он посещал брифинги разведки. Но обычно он этого не делает, а когда все же бывает на них, по словам моего друга, который лично проводил ему подобные брифинги, он действительно не может понять, что ему говорят. Я не знаю, произошло ли то же самое в этом случае. Я действительно думаю, что поведение Трампа по отношению к России с самого начала было очень сомнительным, но не знаю, вызвано ли это только тем, что президент восхищается сильными людьми, или тем, что он как-то лично обязан Путину», – рассуждал он.

В ожидании доказательств

Известный американский публицист и аналитик Дэвид Саттер относится к опубликованной информации более скептически.

«На протяжении последних лет мне неоднократно встречались данные о том, что Россия пытается помогать «Талибану». Связи между ГРУ и исламскими экстремистами существуют давно. Я не сомневаюсь, что в Афганистане Россия действует вопреки интересам Америки, и пытается не только укрепить собственные позиции, но и ослабить позиции Соединенных Штатов. Однако пока я не видел доказательств, подтверждающих, что они платили «Талибану» именно за то, чтобы убивать американцев. Лично мне такая версия кажется не очень правдоподобной хотя бы потому, что «Талибан» обычно воюет не за деньги, они – фанатики.

Поэтому до того, как нам будут предъявлены неопровержимые доказательства, я бы предпочел реагировать сдержанно. К сожалению, наши ведущие СМИ легко ввести в заблуждение и подбросить им неверную информацию. Они привыкли относиться к анонимным источникам без должного скепсиса, особенно если эта информация играет против Дональда Трампа. Однако это не означает, что конкретно эта информация является фейком. Вполне возможно, что она может оказаться правдой. Нужно просто дождаться доказательств», – полагает он.

Примерно такой же позиции придерживается бывший сержант армии США и специалист по безопасности Ассоциации американского разведсообщества (The Intelligence Community, Inc.) Эрик Тэллант.

«Информация о действиях России в Афганистане требует неопровержимых доказательств, и они ДОЛЖНЫ быть предъявлены американскому народу. Если высказанные обвинения правдивы, мы имеем дело с величайшим предательством, настоящей изменой, которая только возможна для президента. Однако ссылка на засекреченные сведения в данном случае не является доказательством, а без них обвинение выглядит голословным. Столь серьезное преступление необходимо подтвердить фактами», – убежден он.

Связи с мафией

Тем временем бывший агент ФБР Майрон Фуллер, проведший на этой службе 31 год, считает: версия о том, что Дональд Трамп действительно не отреагировал на сообщения разведки о соучастии Москвы в убийстве американских военнослужащих, вполне согласуется с предыдущим поведением президента.

«Я верю в наши спецслужбы, и сам проработал 31 год в одной из них, притом 11 лет – в Нью-Йорке, в то время, когда СССР и Россия считались главной угрозой для нашей безопасности. Для меня последняя информация является еще одним доказательством того, что у России может быть компромат на Трампа, и он не может «соскочить» с этой зависимости, не пожертвовав своим финансовым положением и стабильностью своей семьи. Россия имеет влияние на Трампа, это очевидно», – уверен он.

По словам ветерана ФБР, он только что закончил помогать журналисту и продюсеру Дэвиду Карр-Брауну в работе над документальным фильмом о ФБР. В процессе съемки вновь были подняты материалы о связях Трампа с нью-йоркской мафией, которые помогли ему при создании бизнеса в сфере недвижимости.

«К сожалению, мы не опросили достаточно много людей, чтобы установить какие-то дополнительные его связи с Россией. Но наши усилия подтвердили выводы о том, что кто-то в ФБР покрывал Трампа, включая его отношения с Россией», – сообщил Майрон Фуллер.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com