Украинский игрок из Sacramento Kings Алекс Лень заразился коронавирусом

Украинский игрок NBA Алекс Лень, недавно перешедший в команду “Sacramento Kings” сообщил у себя в Инстаграме, что заразился COVID-19.

Как сообщает официальный представитель баскетбольной ассоциации, заболеванию также подверглись несколько других игроков клуба.

В то же время NPR передает о 25 заболевших игроков NBA.

Стоит отметить, что украинец Лень перешел в команду “Сакраменто Кингз” буквально за месяц перед карантином. Накануне введения карантина в штате Калифорния администрация баскетбольного клуба объявила о первой Славянской игре с участием Леня, однако ее пришлось отложить до лучших времен.