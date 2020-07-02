Украинский игрок из Sacramento Kings Алекс Лень заразился коронавирусом

Украинский игрок NBA Алекс Лень, недавно перешедший в команду “Sacramento Kings” сообщил у себя в Инстаграме, что заразился COVID-19.
Как сообщает официальный представитель баскетбольной ассоциации, заболеванию также подверглись несколько других игроков клуба.
В то же время NPR передает о 25 заболевших игроков NBA.
Стоит отметить, что украинец Лень перешел в команду “Сакраменто Кингз” буквально за месяц перед карантином. Накануне введения карантина в штате Калифорния администрация баскетбольного клуба объявила о первой Славянской игре с участием Леня, однако ее пришлось отложить до лучших времен.