На этой неделе городская прокуратура Сан-Франциско была вынуждена принять жесткие меры против архиепархии католической церкви из-за того, что в последние недели церковь якобы провела службы и многочисленные собрания в закрытых помещениях. А это является нарушением приказа служб общественного здравоохранения, которые запрещают подобные собрания во время пандемии коронавируса.

Прокуратура города заявила, что чиновники обеспокоены несоблюдением протоколов безопасности, призванных ограничить распространение коронавируса.

В понедельник прокуратура города направила в архиепархию письмо, с требованием прекратить религиозные службы в помещении. Во вторник архиепархия ответила, что она “продолжит сотрудничать с городом, как это было сделано в течение последних трех месяцев, выполняя действующие в настоящее время медицинские распоряжения” и что “архиепископ не уведомил своих священников о том, что остается в силе приказ, ограничивающий количество участников религиозных служб на открытом воздухе – до 12 человек”, сообщает The SF Chronicle.

В своем письме архиепархия также утверждает, что она будет соблюдать требования социального дистанцирования и ношения масок на любом богослужении на открытом воздухе и будет продолжать проводить церковные службы в прямом эфире.

Ранее издание The Sacramento Bee сообщало о подобной ситуации, сложившейся в городе Сакраменто, где самая крупная славянская церковь нарушала указания местных властей, собираясь на богослужения по домам.