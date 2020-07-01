Сакраменто выделяет $17,5 млн. для помощи малому бизнесу, пострадавшему от Covid-19

Мэр города Сакраменто Даррелл Стейнберг и члены городского совета во вторник проголосовали за выделение еще 10 миллионов долларов в федеральные фонды помощи Covid-19 для помощи малому бизнесу. В рамках нового раунда помощи общая сумма, выделяемая для малого бизнеса, составляет 22,1 млн. долларов.

Программа льготного кредитования на 10 миллионов долларов, заявки по которой начали принимать на этой неделе, была увеличена еще на 5 миллионов долларов. Члены Совета также проголосовали за то, чтобы больше домашних бизнесов получили доступ к дополнительному финансированию.

Также городской совет утвердил 7,5 млн.долларов для так называемой креативной экономики, т.е. тех учреждений и бизнесов, чья деятельность связана с творчеством – учреждения культуры, организации искусства и культуры, а также частные лица и предприятия, которые поддерживают творческую экономику города.