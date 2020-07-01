Калифорнийские миллионеры заплатят дополнительный налог из-за коронавируса

Во вторник Сан-Франциско была одобрена резолюция, которая стимулирует законодателей штата искать новые способы получения доходов, которые помогут восстановить экономику, испытывающую серьезные сложности в связи с пандемией COVID-19 (прогнозируется дефицит бюджета штат в размере 54,3 млрд). Одним из таких предложенных способов является налогообложение миллионеров.

В частности, в резолюции предлагается трансферный налог по сделкам с недвижимостью стоимостью 10 миллионов долларов и более, который может приносить от 100 до 150 миллионов долларов в год.

Как пишет Kron4, данная резолюция является частью более широких усилий по всему штату, призывающих города поддержать предложение о налогах для миллионеров.

Напомним, что Сан-Франциско стал первый городом в США, объявившим общественный карантин из-за COVID-19.