Власти Орегона продлили чрезвычайное положение на 60 дней

Об этом сегодня сообщила губернатор штата Кейт Браун в своем Фейсбуке.

По словам представителя власти, в штате участились случаи заболевания коронавирусом, в результате чего, количество заболевших насчитывается свыше 8 тыс. чел. 207 резидентом штата потеряли свои жизни во время пандемии.

Напомним, что прежний приказ был издан в начале мая и продлевал условия карантина до 6 июля 2020 г.

Сообщается, что все приказы относительно работы местных предприятий и бизнеса остаются в силе.

Кроме того, власти Орегона запретили появление в общественных местах без масок. В частности в округе Линкольн представители общественного здравоохранения заявили на прошлой неделе, что все жители должны носить маски в общественных местах, где социальное дистанцирование не соблюдается. Но этот порядок не распространяется на цветных людей, если у них “повышенная обеспокоенность по поводу расового профилирования и преследования” из-за ношения лицевых покрытий.